Engelsiz Sanat Topluluğu'ndan anlamlı konser

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi Engelsiz Sanat Topluluğu, Engelliler Haftası sebebiyle Atatürk Kent Meydanı'nda anlamlı bir konser verdi. Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'na atfedilen konserde sahne alan topluluk üyeleri birbirinden güzel eserleri seslendirirken, dinlemeye gelen vatandaşların da kulaklarının pasını sildi.

Konserde konuşma yapan Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen; “Bu etkinliğimizi ünlü halk ozanımız Aşık Veysel Şatıroğlu'na atfediyoruz. Zira UNESCO tarafından 2023 yılı Aşık Veysel yılı olarak ilan edildi. Engelsiz Sanat Topluluğumuz, bundan tam 10 yıl önce Ayhan Utlu hocamızın koordinatörlüğünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' sözünden hareketle oluşturulmuş ve bugüne kadar birçok başarılı etkinliğe imza atmıştır. Bizlere bugüne kadar katkı ve destekleriyle güç veren Engellilerin Annesi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ederiz” dedi.