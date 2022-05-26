Engelsiz tiyatrodan salon dolduran performans

Kuşadası Belediye Tiyatrosu bünyesinde kurulan Engelsiz Tiyatro ‘Bana Bir Masal Anlat' isimli oyunla bir kez daha izleyici ile buluştu. Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde eğitim gören öğrenciler tarafından sahnelenen oyun izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Kuşadası Belediyesi tarafından engelli bireylerin dikkat ve odaklanma sürelerini arttırmalarını, grup aidiyeti bilinci oluşturmalarını, hayal güçlerini ve sözel iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla Belediye Tiyatrosu bünyesinde kurulan Engelsiz Tiyatro oyuncuları, sahne heyecanını bir kez daha yaşadı. Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan tarafından yıl boyunca Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde verilen drama eğitimine katılan öğrenciler tarafından sahnelenen “Bana Bir Masal Anlat” isimli oyun 3'üncü kez izleyici ile buluştu. Yönetmenliğini Mehmet Turan'ın yaptığı ‘emek ve sevgi' temalı oyunu Erkan Yücel Sahnesi'nde büyük bir başarıyla sergileyen engelli öğrencilerin performansı salonu dolduran izleyiciler tarafından beğeni ile karşılandı.

Oyunu izleyen Erdoğan Öven Engelliler Köyü Dernek Başkanı Canan Güler, “Tiyatro oyunumuza geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu hayatta en büyük engel sevgisizliktir. Bana Bir Masal Anlat isimli oyun bu temayı en içten şekilde yansıtıyor. Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'e desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.