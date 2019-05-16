Engelsiz Ufuklar Çalıştayı'nda ADÜ'ye ödül

Yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratmayı ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmayı amaçlayan çalıştaya; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Engelli Çalışma Grubu Yürütücüsü Zeliha Koçak Tufan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal başta olmak üzere Üniversite rektörleri, Üniversitemizi temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, ve üniversitelerdeki engelli öğrenci birim sorumluları katıldı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve YÖK Engelli Çalışma Grubu Yürütücüsü Zeliha Koçak Tufan'ın birer konuşma yaptığı programın ödül töreni bölümünde; Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında, ‘Bayrak ödülleri' ve ‘Engelsiz Program Nişanı' yükseköğretim kurumlarına, ‘Engelli Dostu Ödülleri' ise bireysel ödüller kategorisinde şahıslara verildi.

Engellilerin sorunlarının çözümü için teşvik edici çalışmalar ve projeler sağlamış yükseköğretim kurumlarına verilen Engelsiz Üniversite Ödülleri'nin Bayrak Ödülleri kategorisinde; yeni binasında hizmet veren ADÜ Merkez Kütüphanesine, engellilerle ilgili “Mekanda Erişim” konusunda yapmış olduğu düzenlemelerden dolayı “Turuncu Bayrak” ödülü verildi.

2019 Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri kapsamında 28 farklı üniversiteye toplamda 126 bayrak ödülü dağıtılırken, 26 üniversite 92 turuncu bayrak (Mekanda Erişim Bayrak Ödülü), 6 üniversite 14 yeşil bayrak (Eğitimde Erişilebilirlik Bayrak Ödülü), 7 üniversite ise 20 mavi bayrak (Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişebilirlik Bayrak Ödülü) ödülü kazandı.

Ödül töreninin ardından çalıştay, “Yükseköğretimde Engelsiz Programlar” ve “Yükseköğretim Programlarının Engelli Öğrencilere Uyarlanması” başlıklı panel oturumlarıyla devam etti.