Erdoğan'ın zaferi Didim'de kutlandı

Türkiye'nin 13'ncü Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerini Cumhur İttifakı Adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından Didim'de Cumhur ittifakı seçmenleri kutlama yaptı.

Türkiye'nin 13'ncü Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinin ülke genelinde açıklanmaya başlanması ve Erdoğan'ın seçimi kazanması sonrasından Didim'de AK Parti ve MHP'liler kutlama yaptı. AK Parti İlçe seçim ofisine gelen partililer ellerinde Türk Bayrakları ve partilerinin bayrakları ile halay çekip kutlamalar yaptı. Bazı partililer ise araç konvoyu yaparak seçim coşkusunu sokaklarda kutladı. Seçim ofisinin ardından AK Parti ve MHP'liler Kent Meydanında bir araya gelerek seçim zaferini doyasıya kutladı. AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı ile MHP Didim İlçe Başkanı Mustafa Sağdıç zafer coşkusuna ortak olarak halaylar çekti.