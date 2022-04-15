Ergün Poyraz davasında şüpheliler adliyeye sevk edildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yazar Ergün Poyraz'a saldırı olayında gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

11 Nisan tarihinde Kuşadası'na bağlı Davutlar Mahallesi'nde bulunan evinin önünde bir grup tarafından saldırıya uğrayan yazar Ergün Poyraz davasında 4 gündür gözaltında bulunan şüpheliler bugün Kuşadası Adliyesine sevk edildi. Yazar Ergün Poyraz'a saldırı olayının failleri olduğu ileri sürülen 6 şüpheli Kuşadası Adliyesi'ne getirildi. Şüpheliler kendilerine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı. Gazetecilerin sorularını da yanıtsız bırakan T.B., Z.B., V.Ç., R.A., R.B., ve S.B.'nin savcılığa ifade vereceği öğrenilirken, polisin adliyeye iki torba evrakla gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.