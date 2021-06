Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı, ADÜ ev sahipliğinde gerçekleşiyor

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu iş birliği ile düzenlenen Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı açılış töreni Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Tören öncesinde Aydın Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay, Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan ve Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Yılmaz ADÜ Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreninde, Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi tanıtım filmi ve ‘yaşama erişim' konulu kamu spotu izlendi. Çalıştayım açılış konuşmasını gerçekleştiren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ülkemizin engellilerin hayat şartlarının iyileştirilmesi, sosyal ve ekonomik olarak desteklenmesi, geleceğe güvenle bakmaları konusunda dünyada örnek gösterilecek bir konuma ulaştığını vurguladı. Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Önümüzdeki süreçte değişen şartları ve ihtiyaçları dikkate alarak devlet, üniversite, sivil toplum, iş dünyası ve tek tek fertler olarak el ele vermeli, engellilerimizi çok daha müreffeh bir seviyeye hep beraber taşımalıyız” dedi.

“YÖK tarafından ‘turuncu bayrak' ile ödüllendirildik”

Engelli Dostu Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi'nde engelli bireylere yönelik hizmetler hakkında bilgi veren Rektör Aldemir, “Kütüphanemizde 2019 yılı itibari ile engelliler ve hareket kısıtlılığı olan bireyler için binada ulaşılabilirlik gereklerini yerine getirerek engelsiz kütüphane hizmetlerine başladık. Yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğümüz hizmetleri her geçen gün geliştirerek, alanda her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız, YÖK tarafından mekansal erişilebilirlik anlamına gelen turuncu bayrak ile ödüllendirildi” diye konuştu.

“Türkiye, kadim bir kültürün mirasını üstlenmektedir”

İnsani değerlerin önemini vurgulayan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün geldiği noktada Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Osmanlı'dan günümüze insanı odağı yapmış olan kadim bir kültürün mirasını üstlenmektedir. Doğal olarak bu anlamda dünyaya medeniyeti taşımış bir kültürün torunları olarak bizim de bu süreçteki kaybettiğimiz farkı bir an evvel kapatıp her alanda gerek engelli olarak adlandırdığımız gerekse engelli adayı olarak değerlendirdiğimiz her birey için tüm sınırlarımızı kaldırmamız lazım” ifadelerini kullandı. Engelsiz Bilişim Platformunun 10. yaşını kutlandığını belirten Prof. Dr. Ataç, merkezinde insan olan her çalışmayı önemsediğini vurguladı ve başta ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir olmak üzere Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı'nda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

"Kütüphanede erişilebilirlik bilgiye erişim noktasında büyük önem taşıyor"

Bakan adına konuşmalarını yapmak üzere çevrim içi olarak açılışa katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzman Dr. Orhan Koç, erişilebilirlik alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Kütüphanede erişilebilirlik bilgiye erişim noktasında büyük önem taşıyor. Erişilebilirlik herkes için mümkün. Erişilebilir Türkiye Engelsiz Yaşam İçin Buradayım sloganıyla sizleri selamlıyorum. Bu anlamda çalıştayda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Yılmaz'ın moderatörlüğünde Engelsiz Kütüphane Çalışmaları başlıklı panel gerçekleşti.

Panellerin ardın katılımcılar ADÜ Didim Yerleşkesinde devam edecek çalıştayın 2. gün etkinlikleri için Didim'e hareket etti.