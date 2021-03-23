Erken evrendeki mide ve bağırsak kanserlerine ameliyatsız çözüm

Aydın'da birçok yeni tedavi yöntemlerini uygulamasıyla dikkat çeken ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği'nde erken evrede olan, yayılmamış mide, bağırsak ve yemek borusu kanserlerinde tümörü açık ameliyata gerek kalmadan, ‘Endoskopik submukozal diseksiyon' (ESD) adı verilen yöntemle çıkartma işlemi 3 yıldır başarıyla uygulanıyor.

Güney Kore'de Korea Üniversity College Of Medicine Gastroenteroloji Endoskopi Bölümü Klinik Şefi Prof. Dr. Hoon Jai Chull'dan endoskopik rezeksiyon konusunda eğitim alan ADÜ Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniği'nde görevli Doç. Dr. Altay Kandemir, “Japonya ve Güney Kore'de yaygın kullanılan bu endoskopik yöntemlerle yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaktaki polip ve erken evre yayılmamış mide, bağırsak ve yemek borusu kanserlerinde ameliyatsız, endoskopik yöntemlerle çıkarıyoruz ve kısa süre içerisinde hastayı taburcu ediyoruz. Bu tüm dünyaya Japon ve Güney Koreli gastroenterologlar tarafından tanıtılan ve öğretilen bir yöntemdir. Gelişen teknoloji sayesinde özellikle erken evre kanserlerin ve kanser öncüllerinin endoskopik yöntemlerle cerrahiye gerek kalmadan tedavi yapılabilmekte. Ülkemizde de bu yöntem yaygınlaşmaya başladı, kliniğimiz de bu yöntemi Türkiye‘de başarıyla uygulayan merkezlerin başında gelmektedir" dedi.

Endoskopik yöntemin ameliyata göre avantajlarını anlatan Doç. Dr. Kandemir, "Son zamanlarda geliştirilen ileri endoskopik tedavi yöntemleri üniversite hastanemizde cerrahi operasyona gerek kalmaksızın endoskopik olarak çıkarılması mümkün. Bu teknikle açık ameliyatla hastanede 7-8 gün yatmak zorunda kalan ve ameliyatın risklerini de taşıyan hastayı ESD ile 2-3 gün yatırıp gönderiyoruz. İşgücü kaybı olmuyor. Kansız, kesisiz hasta için çok basit bir uygulama. Bu yeni yöntemler sayesinde, poliplerin kansere dönüşmesi de engellenirken derine inmemiş, erken evre yüzeysel mide ve kolon kanserleri de çıkartılabiliyor. Bu anesteziden, hemşireye bir ekip işi. Hemşirelerimiz Hatice Sarıkaya ve Pelin Şahin, anestezi doktorlarımız, personelimiz ve Doç. Dr Adil Coşkun ile Dr. Öğr. Üyesi İsmail Taşkıran ve bölüm başkanımız Prof. Dr. M. Hadi Yaşa önderliğinde bu işlemleri başarıyla gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.