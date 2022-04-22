Erkenci kayısılar hasat için gün sayıyor

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından dağıtımı yapılan erkenci kayısı fidanları bir yılda verime geldi. Proje çerçevesinde 2020-2021 fidan dikim sezonunda il genelinde 10 ilçede 50 üreticiye toplam 21 bin 770 adet mikado ve magador çeşidi erkenci kayısı fidanı dağıtımı yapılarak kapama bahçe tesisleri kurulmuştu. Toprakla buluşan fidanlar ise bu sene ilk ürününü vermek için gün sayıyor. Erkenci kayısının yaygınlaştırılması ile birlikte özellikle Köşk ilçesi ve bölgesinin önemli üretim üssü olması hedefleniyor.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım Müdürlüğünden yapılan açıklamada “2020-2021 yılı fidan dikim sezonunda çiftçilere dağıtılarak toprakla buluşturulan erkenci kayısılarda hasat için gün sayılıyor. Üstün özelliklere sahip mikado ve magador kayısı çeşidi veriminin yüksek olması, meyvenin pazar değerinin yüksek olması, dış piyasalarda aranan çeşitler olması ve ihracata uygun olması nedeniyle tercih edilmişti. Erkenci kayısı çeşidinin yaygınlaşmasının İlimiz ekonomisine önemli katkı sağlayacağı ve bu sebeple özellikle Köşk ve çevre bölgelerin ileride önemli bir üretim üssü oluşacağı düşünülüyor. Kayısı bahçelerinin kontrolleri teknik personellerimiz tarafından düzenli olarak yapılmakta ve çiftçilerimize her türlü teknik destek sağlanmaktadır. Bereketli olsun” ifadelerine yer verildi.