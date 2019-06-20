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Ertuğrul Sağlam'ın kuzeni 5 hastaya umut oldu

Kuşadası’nda hayatını kaybeden Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın kuzeni ve AK Parti eski Kuşadası ilçe Başkanı İbrahim Üstün’ün kızkardeşinin organları 5 hastaya umut oldu.

Kuşadası'nda hayatını kaybeden Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın kuzeni ve AK Parti eski Kuşadası ilçe Başkanı İbrahim Üstün'ün kızkardeşinin organları 5 hastaya umut oldu.


Kuşadası'nda fenalaşan 35 yaşındaki Sibel Üstün, önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne ardından da Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen Sibel Üstün'ün organları ailesinin onayıyla bağışlandı. Operasyonla organları alınan Üstün'ün karaciğeri, akciğeri, kalbi ve böbrekleri, İzmir'de çeşitli hastanelerde tedavi gören hastalar için gönderildi. AK Parti eski Kuşadası ilçe Başkanı İbrahim Üstün'ün kız kardeşi olan Sibel Üstün, bugün Kuşadası Hatice Hanım Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kuşadası Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Ailesi, arkadaşları, Kuşadalılar ve Sibel Üstün'ün kuzeni teknik direktör Ertuğrul Sağlam da katıldı.

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