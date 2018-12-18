Erürker; “Gönül belediyeciliği Aydın'da destan yazacak”

Eski otogar semtinde yer alan ve birçok açıdan sorun yaşayan Kurtuluş Mahallesi'nde vatandaşların sorunlarını dinleyen AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Hakan Çağlar Erürker, burada mahalle sakinlerine yaptığı açıklamada:

“Eskiden Aydın'ın en canlı noktalarından biri olan Kurtuluş mahallesinin otogarın kaldırılması sonrası yaşadığı sorunları biliyorum. Buranın tekrar Aydın'ın cazibe merkezlerinden biri haline getirilmesi önceliklerimiz içinde yer alıyor. Görüyorsunuz, Aydın kazan biz kepçe; dere tepe, çarşı pazar Hemşerilerimizle buluşmaya devam ediyoruz. “Bir kez gönül yıktın ise, bu kıldığın namaz değil” buyurmuş koca Yunus; yıkmaya değil, yapmaya talibiz. Gönül Belediyeciliğiyle Aydın'da destan yazacağız. Eğer bir yola azimle, inançla, samimiyetle çıkılırsa başarılmayacak iş, ulaşılmayacak menzil yoktur. Sorunları biliyoruz, çözüm için geliyoruz. Huzur için, kalkınma için, adil ve kaliteli hizmet için geliyoruz. Projelerimiz hazır, acil eylem planımız hazır: Şehrimizin çözüm bekleyen ve halkımızın beklentileri arasında öncelik teşkil eden su konusundaki sorunlar başta olmak üzere; altyapı, yol, trafik, otopark, kavşak, meydan, yeşil alan vb. temel belediyecilik hizmetlerini en kısa zamanda çözüme kavuşturacağız. Aydın'ımızın dört bir tarafını Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 tesisle donatacağız. Aydın'ı iş, aş, hizmet üretmeyen mevcut “çıkmaz sokak siyasetinden çıkarıp”; Hemşerilerimize nefes aldıracağız. Kolayın talibi çok olur. Hep birlikte zoru başaracağız. Birlikte çalışacağız. Gönül Belediyeciliğiyle Aydın kazanacak.” dedi.