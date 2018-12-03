Erürker; “Medeniyet şehri demek aynı zamanda engelsiz şehir”

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Hakan Çağlar Erürker, 03 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yayınladığı mesajda “Medeniyet Şehri demek, aynı zamanda Engelsiz Şehir demektir” dedi.

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Erürker mesajında, “Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adaylığımızı açıkladığımız ilk anda Şehrimizin önüne bir vizyon koyduk. Bu vizyon “Cumhuriyetimizin 100. Yılında 2023 Türkiye'sinin Yıldız Kenti, Medeniyet Şehri Aydın'dır.' Medeniyet Şehri demek aynı zamanda “engelsiz şehir” demektir. Aydın'da engelli kardeşlerimizin önündeki bütün engelleri kaldırmak herkesin sorumluluğundadır. Yıldız Kent, Medeniyet Şehri Aydın vizyonumuzda, Engelli kardeşlerimizin şehrimizin sosyal ve iktisadi hayatında rahatça yer almalarını sağlayacak projelere özel bir yer ayırdık. Bu vesileyle “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın” düsturunu şiar edinmiş bir Medeniyetin mirasçısı ve taşıyıcısı olan Ülkemizde “3 Aralık Dünya Engelliler Gününde”, kardeşlerimizin hayatını zorlaştıran kamusal ve bireysel engellerin tümüyle ortadan kaldırılmasına temennisiyle; Engelli kardeşlerime ve büyüklerime yarınlarından emin oldukları, aileleri ve sevdikleriyle birlikte geçirecekleri saadet ve huzur dolu ömürler dilerim” dedi.