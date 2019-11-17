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Erzincan kültürü Didim'de tanıtıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde, yerel yönetim tarafından desteklenen Yöresel Dernekler Festivali kapsamında Didim Erzincanlılar Derneği’nin düzenlediği Erzincan Tanıtım Günleri yoğun ilgi gördü.

Aydın'ın Didim ilçesinde, yerel yönetim tarafından desteklenen Yöresel Dernekler Festivali kapsamında Didim Erzincanlılar Derneği'nin düzenlediği Erzincan Tanıtım Günleri yoğun ilgi gördü.


Didim Kaymakamlığı ve Didim Belediyesinin katkılarıyla ile Didim Erzincanlılar Derneği tarafından düzenlenen Erzincan Tanıtım Günleri, yerel ürünlerin sergilenmesiyle yoğun ilgi gördüğünü belirten Dernek Başkanı Şevket Karakoç, 15 Kasım Cuma günü açılışı gerçekleştirilen etkinliğin bu akşama kadar devam edeceğini belirtti.


Gazeteci Suzan Açarı da, yerel yöneticilerin de katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, Erzincan iline has yöresel ürünlerin kent meydanın da oluşturulan stantlarda yer alması ilçenin tanıtımına katkı sağladığı gibi bölge halkının da Erzincan'ın kültürünü yakından tanıma fırsatını bulduğunu belirtti.



Fatma Çelik ise, Erzincan'dan gelip ilçeye yerleştiğini belirterek, festival dolayısıyla stant açtığını, Erzincan'a has kara kovan balı, erişte, salça, elma, armut ve erik kurutması getirip vatandaşlara sunduğunu ifade etti.


Yerel ürünlerin sergilendiği Erzincan Tanıtım Günlerinde ayrıca mahalli sanatçılarında yöreye ait türküleri seslendirildiği etkinliğin tüm halka açık olduğu belirtildi.

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