Erzurum kültürü Aydın tekstil Park'ta

Aydın Büyükşehir Belediyesi'yle Erzurumlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Aydın Şubesi'nin işbirliğiyle düzenlenen "Erzurum Kültür ve Gastronomi Festivali" kapılarını açtı.

Aydın Tekstil Park'ta düzenlenen ve Aydınlıların ilk günden yoğun ilgi gösterdiği festival 10 gün boyunca açık kalacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm Aydınlıları Aydın Tekstil Park'ta düzenlenen festivale davet etti.

Türkiye'nin en doğusuyla en batısının bir araya getirildiği festivalde Erzurum kültürünün ve mutfağının başlıca yemekleri ve ürünleri Aydınlılarla buluşuyor.

Tüm Aydınlıları fetivale katılmaya davet eden Başkan Çerçioğlu, festivalin Milli Mücadele döneminde kuruluşun başladığı Erzurum'la, kurtuluşun yaşandığı Aydın'ı bir araya getirdiğini söyledi. Başkan Çerçioğlu, "Bu ülkenin farklı kültürlerinin yaşatılması gerekiyor. Dadaşlarımızla efelerimizi bir araya getiren festivali kültürlerimizi yaşatmak için Erzurumlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Aydın Şubesi'yle işbirliği içerisinde düzenliyoruz. Festivalimizde yerel tatların yanı sıra sanatçılarımız da Aydınlılarla buluşacak" ifadelerini kullandı.