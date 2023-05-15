Eşin, Aydın halkına teşekkür etti

Aydın'da Büyük Birlik Partisi'nden milletvekili adayı olan, Rıdvan Eşin seçim sonu yaptığı açıklama ile yol arkadaşlarına teşekkür etti. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğini belirten Eşin, "Şehrimizin her noktasında vatandaşımıza dokunmaya, gücümüz nispetinde dertlerine çare olmaya devam edeceğiz. Bizim mücadelemiz memleket içindir" dedi.

Eşin açıklamasında; "Genel seçimlere iki hafta kala başlattığımız seçim çalışmasında öncelikle bizimle beraber Aydın'ı karış karış gezerek kampanyamızda yer alan değerli yol arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum.

İki hafta gibi kısa bir süre olmasına rağmen, fiziki koşulların el verdiği ölçüde değerli halkımıza ulaşmaya ve projelerimizi anlatmaya gayret ettik. Bu gayretin neticesini seçim sonuçlarında görmek bizi ziyadesiyle memnun etti. Bizler, yaşadığı şehri, devletini ve insanını seven bireyler olarak, yolumuza devam edeceğiz. Seçim sürecinde bizi en çok memnun eden, gerek şehrimizde gerekse ülkemizde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması olmuştur. Bu bile, bu ülkenin ve milletin her şeyin en iyisine layık olduğunun göstergesidir" dedi.

Seçim sonrasında da memleket için mücadelesine devam edeceğini belirten Rıdvan Eşin, açıklamasının devamında "Seçim sonrasında da, şehrimizin her noktasında vatandaşımıza dokunmaya, gücümüz nispetinde dertlerine çare olmaya devam edeceğiz. Bizim mücadelemiz memleket içindir. Tüm halkımızı saygı ve sevgi ile selamlar, özellikle Aydınımızın gelişimi ve halkımıza hizmet amacıyla paylaştığımız projelerimizin, seçilen milletvekillerimiz aracılığıyla bir an önce uygulamaya geçilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını Aydın halkı adına kendilerinden istirham ederim" ifadelerine yer verdi.