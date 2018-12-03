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Eşin; “Aydın'da artık değişim zamanı geldi”

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Rıdvan Eşin, Kuşadası ziyaretinde vatandaşlarla buluştu.


AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Rıdvan Eşin, seçim çalışmaları kapsamında ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Son olarak Kuşadası'nda vatandaşlarla bir araya gelen Eşin, “Kapı kapı dolaşıp sıkmadık el bırakmayacağız” dedi.


Kuşadası'nda vatandaşlarla görüşen Rıdvan Eşin, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde milletimize hizmet etmek için sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Bizler ve diğer aday adaylarımızla hep güzeli ve iyiyi yapmak için yarış halindeyiz. AK Parti'nin neferleri olarak kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve teşkilatlarımız ile milletimize hizmet edebilmek için var gücümüz ile çalışıyoruz. Bu kutlu yolculukta hep birlikteyiz. Tek hedefimiz var oda Aydın'ı ak hizmetlerle tanıştırmak. Her şey AK Aydın için" dedi.


Eşin, Kuşadası'nda ilçe teşkilatının yanı sıra ilçe kadın kolları ve gençlik kollarını ziyaret edip partililerle de bir araya geldi. Tüm aday adaylarına başarılar da dileyen Eşin, seçim sürecinde AK Parti'nin hedeflerini kapı kapı gezerek anlatacaklarını belirtti.

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