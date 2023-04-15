Eşin BBP'den aday gösterildi

00'da Aydın Kent Meydanı'nda basın açıklaması yapacak.

Rıdvan Eşin'in adaylığı, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin katılımıyla gerçekleşen Aday Tanıtım Töreni'nde açıklanmıştı. Aydın 1. Sıra Milletvekili Adaylığını alan Eşin, ayağının tozuyla Aydın Kent Meydanı'nda bir basın açıklaması yapacak. 16 Nisan Pazar günü saat 17.00'da gerçekleşecek basın açıklaması için Eşin, "Herkesi bekliyoruz" diyerek sosyal medyadan Aydınlı vatandaşlara çağrıda bulundu.