Eşin Group Nazilli Belediyespor Arnavutköy maçı hazırlıklarına başladı

Lig Beyaz Grupta yer alan Eşin Group Nazilli Belediyespor hafta sonu oynayacağı Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor Kulübü müsabakası hazırlıklarına başladı.

Eşin Group Nazilli Belediyespor, 20 Kasım Pazar günü ligin 15. Haftasında Nazilli şehir stadında misafir edeceği Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor Kulübü maçı hazırlıklarına başladı. Siyah Beyazlı ekip teknik sorumlu Birkan Duran gözetiminde Isparta 32 Spor maçı sonrasında verilen 1 günlük izinin ardından çalışmalarına başladı. Isınma hareketleri sonrasında core training çalışması yapan futbolcular daha sonra çift kale gerçekleştirilen oyun çalışması ile haftanın ilk antrenmanını tamamladı.