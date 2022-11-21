İhlas Haber Ajansı

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Eşin Group Nazilli Belediyespor 'Bülbül' ile yolları ayırdı

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Eşin Group Nazilli Belediyespor Çağrı Bülbül ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.



Konuyla ilgili Eşin Group Nazilli Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "Sezon başında ailemize katılan ve bugüne kadar büyük bir özveri gösteren oyuncumuz Çağrı Bülbül ile karşılıklı yapılan görüşmeler sonrasında yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Çağrı' ya bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz. Teşekkürler Çağrı!" ifadelerine yer verildi.

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