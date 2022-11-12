İhlas Haber Ajansı

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Eşin Group Nazilli Belediyespor, Isparta deplasmanı hazırlıklarını tamamladı

TFF 2.

Lig Beyaz Grupta yer alan Eşin Group Nazilli Belediyespor ligin 14. haftasında yarın saat 14.00'da deplasmanda oynayacağı Isparta 32 Spor maçı hazırlıklarını tamamlayarak yola çıktı.



Eşin Group Nazilli Belediyespor sabah saatlerinde gerçekleştirilen son ter antrenmanı ile Isparta 32 Spor maçı hazırlıklarını tamamladı. Siyah incilerde sakatlıkları bulunan ve tedavilerine devam edilen Hasan Çayrak ve Hüseyin Çolak kadrodaki yerlerini alamayacak. Kafile öğle saatlerinde karayolu ile Isparta'ya doğru yola çıkarken, futbolcular kente ulaşmasının ardından konaklayacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.

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