Eşin Group Nazilli Belediyespor kahvaltıda buluştu

Eşin Group Nazilli Belediyespor hafta sonu deplasmanda Isparta 32 Spor ile oynayacağı maç öncesinde Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal'ın davetlisi olarak Ör-Koop'da kahvaltıda buluştu.

Tüm takımın hazır bulunduğu kahvaltıda Eşin Group Nazilli Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal deplasmanda oynanacak Isparta 32 Spor karşılaşmasında futbolculara başarılar dileyerek, "Burada benim evimde iş yerimde sizleri ağırlamak benim için çok güzel bir duygu. Sizlerle genelde ya tesis te ya maçlarda beraber oluyorduk sizleri burada ağırlamak istedim. Öncelikle ben hepinize güveniyorum, oynayan oynamayan tüm arkadaşlarımız bizler için çok değerli. Yakalamış olduğunuz başarı ivmesini Isparta maçında da göstereceğinizden hiç şüphem yok. Nazilli sizlere inanıyor, bu camia sizlere güveniyor. İnşallah karşılaşmada alacağınız galibiyet ile de şehrimiz daha da kenetlenecek. Futbolcusu, taraftarı ile Isparta' dan en güzel şekilde döneceğimize inanıyorum" dedi.

Takım adına konuşma yapan kaptan Mehmet Ersavaş, "Başkanım bizleri evinizde misafir ettiğiniz için başta sizler olmak üzere tüm Ör-Koop ailesine teşekkür ederiz. Biz takım olarak çok güzel bir hava yakaladık. İnşallah da sizlerin de desteği ile bu güzel havayı devam ettireceğiz ve Isparta' dan galibiyet ile döneceğiz" diye konuştu.

Organizasyon çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.