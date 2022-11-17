Eşin Group Nazilli Belediyespor, yeni teknik direktör Toros ile ilk antrenmanına çıktı

Ş. Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor kulübü maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah inciler gerçekleştirilen imza töreni sonrasında takımın başına geçen yeni teknik direktör Mesut Toros ve yardımcıları gözetiminde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman ile hafta sonu oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Mesut Toros antrenman öncesinde futbolcuları ile tanışma konuşması yaptı. Isınma hareketleri sonrasında pas çalışması yapan futbolcular 5'e 2 top kapma oyunu ile antrenmana devam etti. Antrenmanın son bölümünde taktiksel oyun çalışması yapan futbolcular streching ile antrenmanı tamamladı. Nazilli Meydan taraftar grubu grup başkanı Oğuz Baldır önderliğinde antrenman sonrasında Teknik Direktör Mesut Toros' a antrenman sonrasında çiçek vererek başarı dileklerinde bulundu.