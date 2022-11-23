İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eşin Group Nazilli Belediyespor'da Şanlıurfa maçı hazırlıkları başladı

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Eşin Group Nazilli Belediyespor 27 Kasım Pazar günü ligin 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarına başladı.



Naz Naz, Teknik Direktör Mesut Toros ve yardımcıları gözetiminde Arnavutköy maçı sonrasında verilen 1 günlük izinin ardından çalışmalarına başladı. Isınma koşusu sonrasında 5'e 2 top kapma oyunu ile antrenmana devam eden futbolcular yenileme koşusu sonrasında dar alanda gerçekleştirilen taktiksel çift kale oyun çalışması ile antrenmanını tamamladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.