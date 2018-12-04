Eşin ve ekibi sözünü tuttu, İsmail en mutlu günlerinden birini yaşadı

Aydın'ın Köşk ilçesinin Menteşe mahallesinde seçim çalışmaları yaparken Rıdvan Eşin ve ekibi ile tanışan 13 yaşındaki DMD hastası İsmail Durmuş en mutlu günlerinden birini yaşadı. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan İsmail spor kulübünün armalı malzemelerine kavuştu.

Hastalığın en büyük mücadele yönteminin moral ve motivasyon olduğundan öğrenen ekipler İsmail Durmuş'a jest yaptı. Galatasaray tutkusu fark edilenİsmail Durmuş için seferber olan ekipler Galatasaray Spor Kulübü'nün armalı malzemelerini İstanbul'dan getirtilerek İsmail'in ve ailesinin sevincine ortak oldu.

Rıdvan Eşin ve ekibi İsmail'e ayrıca daha rahat sokağa çıkıp arkadaşları ile daha rahat görüşebilmesi için İsmail'e akülü sandalye sözü verdiler.