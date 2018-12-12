Eşin'den şehit Emniyet Müdürü için taziye mesajı

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Rıdvan Eşin, silahlı saldırı nedeniyle şehit düşen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin terörle mücadeledeki dik duruşuna dikkat çekerek, şehit emniyet Müdürü Verdi'ne Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı diledi.

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Rıdvan Eşin, silahlı saldırı sonrası şehit düşen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için bir taziye mesajı yayımladı.

Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Eşin, “15 Temmuz hain darbe gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutunun önünde dimdik duruşu ile tanınan, terör örgütü FETÖ'ye karşı mücadelesi ile bilinen ve son kararname ile Rize Emniyet Müdürlüğü'ne atanan emniyet müdürümüz Altuğ Verdi bir polis tarafından vurularak şehit edildi. Büyük bir üzüntü içerisindeyiz.

Şehit Emniyet Müdürü Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ne Allah'tan rahmet, ailesine sabır, saldırıda yaralanan Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile 2 koruma polisine de acil şifalar diliyorum. Emniyet Teşkilatının ve milletimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun” dedi.