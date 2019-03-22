Eşini öldürdü, kendini işyerine kilitledi

Aydın'da eşi ile ayrılma noktasına gelen esnaf, işyerinde eşini öldürdükten sonra işyerinin kepenklerini kapatarak kendisini içeri kilitledi. E.Ö. isimli esnaf polisi arayarak gelen polislere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Efeler İlçesi 2. Sanayi Sitesinde esnaflık yapan E.Ö. isimli vatandaş, eşi ile ayrılma noktasına geldi. İşyerine gelen eşi ile tartışan E.Ö. burada silahla eşini vurdu. Eşini vurduktan sonra işyerinin kepenklerini kapatan kilitleyen E.Ö., polisi arayarak eşini öldürdüğünü belirterek polisleri çağırdı.

Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olan E.Ö. ile ilgili soruşturma sürüyor.