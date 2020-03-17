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Eşini sağlığına kavuşturan doktorlara teşekkür etti

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Kamil Güçlü, eşinin tedavi sürecinde kendilerine her türlü desteği veren Atatürk Devlet Hastanesi yönetimine teşekkür etti.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Kamil Güçlü, eşinin tedavi sürecinde kendilerine her türlü desteği veren Atatürk Devlet Hastanesi yönetimine teşekkür etti.


Kamil Güçlü'ye ziyareti için teşekkür eden Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Niyazi Kocakaplan, “En yoğun hizmet kolunun başında yer alan sağlık sektöründe çalışanlarımızın yaptığı iş, hastalarımız tarafından takdir edildiğinde, çalışanlarımızın hem mutlu olmalarına hem de işe karşı kendilerini daha fazla motive etmelerini sebep olmaktadır. Kamil Güçlü Amcamız eşinin tedavi sürecinde hastanemiz ve personelimizden aldığı hizmet karşısında başhekimliğimize teşekkürlerini iletti. Hastalarımızın memnuniyeti bizi her zaman mutlu ediyor. Bu vesileyle, gerektiğinde hastalarımız için bireysel yaşamlarından fedakarlıklar yapan, her dönem yanımızda olan tüm sağlık personelimiz iyi ki varlar” dedi.

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