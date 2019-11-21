Eşinin cansız bedeniyle 2 gün yaşadı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 65 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Kadının 70 yaşındaki Alzheimer hastası kocasının 2 gündür eşinin cansız bedeniyle aynı evde yaşadığı öğrenildi.

Olay, Yaylalı Mahallesi Cemalpaşa Caddesi ile Sarayaltı Caddesi kesişiminde bulunan apartmanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Zehra Boyacı'nın İzmir'de yaşayan kızı, telefonla ailesine ulaşamaması üzerine ilçedeki yakınlarına haber verdi. Ailenin yakınları, eve gidip kapıyı çalsalar da cevap alamadı. Bunun üzerine polise haber verildi. Yaşlı çiftin herhangi bir ihtimale karşı apartmanın karşısında bulunan esnafa bıraktıkları yedek anahtar sayesinde içeri giren komşuları ve polisler, yer yatağında yaşlı kadının cansız bedeni ile karşılaştı.

Kadının kocası Orhan Boyacı'nın Alzheimer hastası olması sebebiyle, her şeyden habersiz bir şekilde eşinin cesediyle birlikte 2 güne yakın yaşadığı ortaya çıktı. Yaşlı kadının en son Pazartesi günü pazar alışverişi ve hastaneye gitmek için evinden çıktığı öğrenildi. Yaşlılığa bağlı çeşitli rahatsızlıkları bulunduğu öğrenilen kadının ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.