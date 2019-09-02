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Eşinin evine silahla gelen koca tutuklandı

Aydın’ın Didim ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı olduğu halde eşinin yaşadığı eve silahla gelen koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı olduğu halde eşinin yaşadığı eve silahla gelen koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Didim'de hakkında uzaklaştırma kararı olan A.D. eşinin ve çocuklarının bulunduğu eve geldi. Olayın ihbar edilmesi ile bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Eşi ve çocuklarının kaldığı evin kapısını zorladığı sırada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet fişek ile yakalanan A.D. isimli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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