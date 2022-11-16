Eski bakan Eroğlu'ndan kadınlara çağrı

Aydın'ın Buharkent ilçesini ziyaret eden Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu, Buharkentli kadınlara çağrıda bulunarak üretime davet etti.

Aydın ziyaretleri çerçevesinde Buharkent'i ziyaret eden Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu, Belediye Başkanı Mehmet Erol'a ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek başarılı yönetiminden dolayı tebrik etti. Belediye Başkanı Mehmet Erol, ilçeye kazandırılan projelerin ardından nüfusun ve iş alanlarının da artmaya başladığını ifade ederek, “2014 yılında göreve geldiğimizden bu güne kadar ne söz verdiysek fazlasıyla yaptık. Bakanımızın da destek verdiği çok sayıda proje ile küçük bir ilçe olmasına rağmen Buharkent, Aydın'da ilkleri gerçekleştirdi. Yükselen kent Buharkent sloganı ile çıktığımız yolda önümüzdeki yıllarda yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayacak olan Buharkent OSB'yi hizmete açtık. Buradaki fabrikalarımız da hızla artmaya devam ediyor. İstihdam artışına paralel olarak da konut, sosyal yapılar, yeşil alanlar, eğitim hizmet binaları ve diğer çalışmaların büyük bölümünü tamamladık. Buharkent büyümeye hazır” dedi.

"Reklam desteği benden"

Buharkent'te yapılan hizmetleri yakından takip ettiğini ifade eden Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu, ilçede artan istihdam ve büyümenin oldukça memnuniyet verici olduğunu ifade ederek kadınlara seslendi. Bakan Eroğlu, tarihte kurulan Türk Devletleri ve kadınların rollerinden söz ederek kadınları üretime davet etti. Eski bakan Eroğlu, “Cumhurbaşkanımız, belediyelerin kullanacağı haklarını nüfuslarına bağlı olarak hizmete dönüşmesi için büyük destek veriyor. Özellikle Aydın'da tarıma olan destek çok fazla. İçme suyundan sulama suyuna kadar çok sayıda destek verildi. Aydın'ın dağlarından yağ ovalarından bal akıyor. Buna ben bir de incir seferberliği ekledim. Geçen yıl hükümetimiz Aydın'a 45 milyar TL'lik yatırım yaptı. Biz bütün belediyelere nüfuslarına göre destek veriyoruz. Hatta bu sene 1 trilyonluk ek bütçe yaparak hiç kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Hep birlikte geleceğimiz için daha güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz. Burada her zaman olduğu gibi özellikle eğitimli kadınlarımıza ihtiyacımız var. İlçenin artan iş gücüne karşı kendi yerel nüfusumuzu da artırmalıyız. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 5 çocuk yapmalıyız. Kadınlarımızı eğitimli şekilde üretime kazandırmalıyız. Örnek verecek olursak biz bugün Afyon'un 17 ilçesinde kadın kooperatifi kurduk. Biz Buharkentli kadınlarımızı Afyon'a davet ediyorum ve oradaki çalışmaları yerinde görmelerini istiyorum. Buharkent'te de üretim çok iyi. Burada kadın kültür evleri ve kadın kooperatifleri kuralım. Reklamını da ben yapayım. Bugün itibariyle bir milyon 250 bin takipçim var. Reklam desteği de hazır” diye konuştu.