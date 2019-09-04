İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eski başhekim amansız hastalığa yenik düştü

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi eski Başhekimlerinden Dr.

İlkkan Çalaşyer (53), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Uzun bir süredir Pankreas kanseri nedeniyle İzmir'deki özel bir hastanede tedavi gören Dr. İlkkan Çalaşyer amansız hastalığa yenik düşerek dün akşam hastanede hayatını kaybetti. 2000 bin yılında Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde Mikrobiyoloji Uzmanı olarak göreve başlayan Dr. Çalaşyer, aynı hastanede 2005-2007 yılları arasında Başhekimlik görevinde bulunmuştu. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde saat 12.00'de düzenlenecek törenin ardından Çalaşyer'in cenazesi öğle namazına müteakip Beycamii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası İzmir Hacılarkırı Mezarlığı'nda defnedilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.