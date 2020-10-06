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Eski başkan kalbine yenik düştü

Aydın’n Sultanhisar ilçesi belediye eski başkanlarından Necdet Uysal, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Aydın'n Sultanhisar ilçesi belediye eski başkanlarından Necdet Uysal, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.


Sultanhisar ilçesinde 1989 ve 1999 yılları arasında görev yapan eski belediye başkanı Necdet Uysal ailesi ile birlikte Didim'deki yazlıklarına tatile gitti. Burada aniden rahatsızlanan Uysal için ailesi ambulans çağırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Uysal, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Uysal hayata gözlerini yumdu.


Necdet Uysal'ın cenazesi bugün kılınan cenaze namazının ardından Rekmez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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