Eski başkan kulübe sahip çıkıp yeniden koltuğa oturdu

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Didim Belediyespor, olağanüstü genel kurula gitti. Eski yönetimden hiçbir yöneticinin katılmadığı genel kurulda eski başkanlardan Bedri Altıntaş, yeniden başkan seçildi.

Kulüp tesislerinde çoğunluk aranmaksızın kulüp tesislerinden yapılan genel kurula mevcut yönetiminden hiçbir yönetici katılmazken sadece yedek yönetim kurulu üyelerinden Hakan Gürsoy hazır bulundu. Genel kurulun Divan Başkanlığına Ahmet Eren yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından faaliyet raporu Hakan Gürsoy tarafından okundu. faaliyet raporu oy birliyle kabul edildi. Ardından seçimlere geçildi. Tek liste ile yapılan genel kurulda mavi beyazlı ekibin yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı; “Bedri Altıntaş, Necdet Özer, Bektaş Şeker, Meftun Demir, Hakan Gürsoy, Aydan Aşık Turgut, Orhan Kaya, Deniz Aktaş, Hüseyin Ceylan” Denetim kurulu asil üyeliğine, Hakan Koşar, Nevzat Kafadaroğlu, Aziz Çıtır, Federasyon delegeliğine Bedri Altıntaş, Meftun Demir, Hakan Gürsoy seçildi.

Bir teşekkür konuşması yapan Başkan Bedri Altıntaş, Didim Belediyespor'da daha öncede başkanlık yaptığını bugünkü durumun futbol takımları için yaşanabilecek bir durum olduğunu belirtti. Altıntaş, “Bu tür şeyler her zaman yaşanabilir, heyecanı da oradan geliyor. Ben amatör kümeye düştüğü yıl yöneticiliği bırakmıştım üzülmüştüm ama geçen yıl tekrar BAL'a çıkınca sevinç yaşadım. Kulübe kalan 230 bin liralık borç ödenemeyecek bir borç değil sezonda tutunabilmemiz için yaklaşık 750 bin lira daha bulmamız gerekiyor. Bu işin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Biz bu elimizi değil gövdemizi koyduk. Bundan sonra kurumsallaşma noktasında adımlar atacağız. Yoksa Didim Belediyesporu'un 10 yıl BAL'da kalmış önemli değil; önemli olan başarıyı ve çıtayı yükseltmek” dedi.