Eski Kuşadası'nın tarihi sokakları aslına uygun olarak yenilendi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından başlayan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarında Camiatik, Dağ ve Hacıfeyzullah mahallelerinde ekipler son aşamaya geldi. Kuşadası'nın en eski yerleşimlerinden olan ve çok sayıda tarihi binaya ev sahipliği yapan bölgede alt yapıları bütünüyle yenilenen 27 sokak, tarihi dokuya uygun doğal taş ile kaplandı.

Kuşadası Belediyesi tarafından Cumhuriyet ve Davutlar mahallelerinde alt ve üst yapı yenileme çalışmaları devam ederken, "Eski Kuşadası" olarak anılan Camiatik, Dağ ve Hacıfeyzullah mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Uzun yıllardır alt ve üst yapı yetersizliğinden dolayı sorun yaşayan bölgede Kuşadası Belediyesi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde 27 farklı noktada 26 bin 128 metrekarelik alanda gerçekleştirilen alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarında son dokunuşlar yapılıyor.

İlgili kurumlar tarafından altyapısı tamamlanan alanlarda Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından eskiyen taşlar sökülerek yerine tarihi dokuyla uyumlu begonit taşlar döşenirken ekipler alanda hava şartlarından kaynaklı ortaya çıkan tahribatları da vakit kaybetmeksizin tamir ediyor. Bölgenin tarihi dokusunun büyük bir titizlikle korunduğu çalışmalar mahalle sakinleri tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.