İhlas Haber Ajansı

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Eski muhtarın tüfekle köpekleri vurduğu iddiası

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde eski bir muhtar, koyunlarının telef olması üzerine eline aldığı tüfekle 2 kangal cinsi köpeği vurduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eski bir muhtar, koyunlarının telef olması üzerine eline aldığı tüfekle 2 kangal cinsi köpeği vurduğu iddiasıyla gözaltına alındı.


Olay, Kuşadası'na bağlı Çınar Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski muhtar Y.A., çiftliğine geldiği sırada 5 adet koyununu kanlar içerisinde gördü. Sinirlenip evinden çıkan ve tüfeğini alan Y.A., koyunlarını telef ettiğini iddia ettiği kangallara ateş açtı. 2 tanesini vuran Y.A., tüfekle olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma ekibi sevk edildi. Köpekleri tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle eski muhtar Y.A. gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

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