Eskort siteleriyle 249 kişiyi dolandıran çete çökertildi

Didim Emniyet Müdürlüğü koordinesindeki Didim merkez ve 2 ayrı ilçedeki operasyonda 12 şüpheli göz altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda ülke çapında 249 kişiyi internet ortamındaki vaatlerle dolandıran 12 şüpheli operasyonlarla yakalandı. İnternet ortamında eskort sitesi şeklinde vaatlerde bulunan çete üyeleri, banka ve ATM'lerdeki belirli hesaplara para yatırtmak suretiyle dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğünün koordineli olarak birlikte düzenlediği operasyonunda Didim'de 10, Diyarbakır'da 1, Konya Ereğli'de 1 kişi olmak üzere toplam 12 şüpheli göz altına alındı.

Şüphelilerin 249 müştekiyi toplamda 72 bin lira dolandırdığı ortaya çıkarken, Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 7 adet fişek, 25 bin TL para, çok sayıda ziynet eşyası, suçta kullanılan çok sayıda telefon, not defterleri, banka kartları, hesap döküm listeleri ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliye'ye sevk edileceği öğrenildi.