Esnaf kredi faiz oranları ve kredi koşulları değişti

Aydın Şoförler Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Semih Özmeriç, Türkiye Esnaf Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB)'un 2 Mayıs 2019 tarih 2019/6 sayılı genelgesine göre kredi faiz oranlarında ve kredi başvuru koşullarında bazı değişiklikler getirildiğini açıkladı. Başkan Özmeriç, yeni genelgeye göre; kredi kullanma şartında 1 yıl vergi mükellefiyet geçmişi şartı getirildiğini belirterek “Bu uygulamanın yeniden gözden geçirilmesini bekliyoruz. Çünkü yeni iş yeri açan bir kişinin desteklenmesi hem milli ekonomiye hem de istihdama önemli katkı sağlar” dedi.

Türkiye'de ekonominin bel kemiğini oluşturan esnaf ve sanatkarın düşük faizlerle desteklenmesinin hem milli ekonomiye hem de istihdama önemli katkılar sağladığını belirten Aydın Şoförler Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Semih Özmeriç, 30 Nisan'a kadar kullandırılan kredilerin faiz oranlarının sabit kalacağını belirtti. 1 Mayıs 2019 tarihi itibariyle uygulamaya başlayan yeni genelge ile faiz oranlarında artış olsa da mevcut şartlarda banka kredisi ile karşılaştırıldığında esnaf ve sanatkara ciddi katkı sağladıklarını kaydetti.

“ilk 4 ayda 42 milyon 485 bin lira kredi kullandırdık”

Aydın Şoför Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi olarak 01 Ocak 2019 tarihinden 30 Nisan 2019 tarihine kadar yıllık yüzde 5 faiz ile toplam 42 milyon 485 bin lira kredi kullandırdıklarını ve bu kredilerdeki faiz oranının sabit tutulacağını kaydeden Başkan Özmeriç, “Toplamda şu anda 884 esnafımıza 92 milyon lira kredi kullandırmış durumdayız. Gelişen ekonomik şartlar dolayısıyla esnafın kullandığı krediye yeni bazı düzenlemeler geldi. 1 Mayıs'tan itibaren kredi faiz oranları esnaf kefalet kooperatiflerinde 1 yılı aşan kredilerde yüzde 8, bir yıla kadar olan kredilerde yüzde 7 olarak uygulanacak. Ayrıca kredinin en uzun vadesi de 4 yılı aşamayacak şekilde olacak. Bu krediler aylık ve 3 aylık periyotlar halinde geri ödenecek. Bunun yanında 1 yıldan kısa süreli vergi mükellefleri bir yılı doldurmadan kredi kullanamayacak. Her ne kadar istemeyerek de olsa kredi faiz oranlarının yükselse de bankaların faizlerine göre esnaf kefalet kooperatiflerinin esnafa desteği devam etmektedir. Bugünkü şartlarda yüzde 8 faiz bankalarla karşılaştırıldığında oldukça düşük kalmaktadır” dedi.

Aydın Şoförler Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi olarak şimdiye kadar olduğu gibi her zaman esnafın yanında olmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Özmeriç, “Gerek işletme kredisi (4 yıl vadeli) gerekse iş yeri edindirme kredisi (10 yıl vadeli) ve taşıt alım kredisi (7 yıl vadeli) ile esnafımızı desteklemek için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıyoruz. Geçmişte esnaflığa yeni başlayanlara biz anında kredi vermek suretiyle destek olabiliyorduk ve bunun sonuçlarını olumlu olarak görüyorduk. Ancak yeni genelge ile 1 yıl vergi mükellefiyet geçmişi olmayan esnafa kredi kullandırılmayacak şartı getirilmesi hususunun yeniden düzenlenmesi için üst mercilere görüş ve düşüncelerimizi aktardık. Bizim görüşümüze göre kredi doğru yere kullandırıldığında hiçbir sıkıntı olmaz” diye konuştu.