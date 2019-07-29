İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esnaf sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

AYDIN(İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, çarşı esnafı sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.

AYDIN(İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, çarşı esnafı sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.


Esnaf Ercan Çam, sokak hayvanları da tolumun bir parçası olduğunu ifade ederek, “Biz insanlar nasıl yaşıyorsak sokak hayvanları da yaşaması için yemeye içmeye ihtiyaçlar var. Kendimin bakmakla mükellef olduğum bir hayvanım var. Dolayısıyla sokak hayvanlarına karşı da duyarlı davranıyorum. Esnaf olarak bir kenara bir kap su ve yiyecek bırakıyorum. Diğer esnaflarda da aynı duyarlılığı görüyorum. Bu hususta ilçe esnafı sokak ve caddeler de mekanına sığınan sokak hayvanlarını boş çevirmiyor. Bir kenara bir kap su ve yiyecek bıraktıklarına tanık oluyorum” diye konuştu.


Didim Belediyesi tarafında sokaktan alınarak hayan barınağın da veteriner tarafından aşı ve kulak numaraları yenilenen hayvanların tekrar alındıkları alanlara bırakıldığını ifade eden Çam, çarşı esnafın sokak hayvanlarına karşı gösterdiği duyarlılığı şehirde yaşayan tüm vatandaşların da göstermesini isteyerek sokakta yaşayan hayvanların da yaşama hakkı olduğunu sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.