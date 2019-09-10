Esnaf ve sanatkarın kredilerinde, eski kredi sistemine geri dönüldü

Yeni Genelgeyle açıklama yapan Didim Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali İhsan Kubaliç; “Merkez Birliğimizin gayretleri, Halk Bankası Genel Müdürlüğü ile yapılan olumlu diyalogların sonucunda küçük esnaflarımızın bu son gelen genelge ile önleri açılmış olup sadece faiz olarak 3 puan farkla eski kredi kullanım şekline geri dönülmüştür. Başta hükümetimiz olmak üzere Merkez Birliğimize, Halk Bankası Genel Müdürlüğüne, Aydın-Muğla Bölge Birliğimize banka müdürlerimize, emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Esnafımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.