Ev arkadaşının çelik kasasını çalan şüpheli yakalandı

Kuşadası'nda ev arkadaşının içinde nakit para da bulunan çelik kasasını çaldığı iddia edilen şüpheli Söke'de yakalandı.

Edinilen bilgiye, Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi Kasım Yaman Caddesi Korukent Sitesi'de ikamet eden A.D. isimli bir kişi, evindeki içinde 107 bin lira nakit para da bulunan çelik kasanın ev arkadaşı Ö.Y. tarafından çalındığını iddia ederek, polise şikayette bulundu. Yapılan soruşturmanın ardından şüpheli Ö.Y., Söke Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Söke'de yakalanarak, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Yapılan sorgulamanın ardından şüpheli Ö.Y, ev arkadaşı A.D.'ye ait çelik kasayı ve içindeki 107 bin lirayı aldığını kabul etti. Çelik kasa ve içerisindeki 107 bin lira polis ekipleri tarafından ev arkadaşına teslim edildi.