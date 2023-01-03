Ev değil içki imalathanesi çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 150 litre kaçak içki ve içki yapımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol üreten ve satan şahıslara yönelik, 1 şahsa ait ev ve eklentilerinde arama faaliyeti icra edildi. 150 litre kaçak içki, 30 litre bitkisel anason, 2 adet 35-40 bin TL değerinde Distilasyon Cihazı,

12 adet doluma hazır boş alkol, 3 adet alkol yapımında kullanılan maya, 1 adet ısı ölçer, 3 adet test kiti, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.