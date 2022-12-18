Ev hırsızları jandarmadan kaçamadı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bir evde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelileri, jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Olay, Bozdoğan ilçesi Sırma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.B. isimli şahsa ait ikametten hırsızlık olayı meydana geldi. Durumu fark eden ev sahibi B.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, evden 2 adet televizyon, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet motorlu testere ve 20 adet çeyrek altının çalındığını tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan jandarma, hırsızlık olayının meydana geldiği evde ve çevresinde araştırma yaptı. Elde edilen deliller ve daha önce hırsızlık suçu işlemiş olan şahıslar üzerine yapılan titiz araştırmada, izler takip edilerek hırsızlık olayının S.Ü. (26) ve H.Ü. (22) isimli 2 şüpheli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Yapılan incelemenin devamında G.D. isimli şahsın da çalıntı motorlu testereyi satın aldığı ortaya çıktı.

Jandarma ekipleri harekete geçerek 2 şüpheli ile birlikte G.D.'yi de eş zamanlı olarak yakalayarak gözaltına aldı. Haklarında adli işlem başlatıldı.