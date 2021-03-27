Ev sahibi olacakken, dert sahibi olanlar kongreye gitti

Aydın'da 1997 yılında dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla kurulan Aydın Konut Yapı Kooperatifi'nin (AYKONUT) yüzlerce mağdurunun kurduğu ‘AYKONUT Yapı Kooperatifi Mağdur Mal Sahipleri Dayanışma Derneği' bugün kongreye gitti. Hak sahiplerinin mağduriyetini gidereceğini belirterek kooperatif arsasını alan Yavuzlar İnşaat'ın da sözünü yerine getirmediğini iddia eden mağdurlar duruma isyan etti.

Aydın'ın Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi'nde 24 yıl önce kurularak ev sahibi olmak isteyen üyelerini mağdur eden AYKONUT Yapı Kooperatifi'nin sorunu bir türlü çözülemiyor. Aydın'ın kalbinde insan ve otomobil trafiğinin yoğun olduğu Adnan Menderes Bulvarı'nın yakınında bulunan 50 dönümlük arazi şehrin göbeğinde kırsal alan görüntüsünü sürdürüyor. Yılan hikayesine dönen konuda en son 2017 yılında Sökeli firma Yavuzlar İnşaat ile sözleşme imzalanmış, çilenin sona erdirilmesi için harekete geçilmişti. 2017'nin Kasım ayında geniş katılımlı basın toplantısı düzenleyerek sorunu çözecekleri yönünde söz veren Yavuzlar İnşaat yetkilileri36 ayda inşaatı yapıp hak sahiplerine evlerini teslim edeceğini belirtmişti. Aradan geçen 4 yıla rağmen Yavuzlar İnşaatın herhangi bir inşaat çalışması yapmadığı ve vatandaşların mağduriyetini gideremediği iddia edildi.

Yavuzlar İnşaat firmasından kimse katılmadı

Gergin ve zaman zaman da duygusal geçen kongreye mağdurların hakkını vereceğini ileri süren Yavuzlar İnşaat Firması'ndan kimsenin katılmaması dikkat çekerken mağdurlar haklarını sonuna kadar arayacaklarını ifade ettiler. Kasım 2017 yılında Aydın'a ve yüzlerce AYKONUT mağduruna sıkıntının çözülüp mağduriyetlerin de giderileceği yönünde söz veren Yavuzlar İnşaat'ın da diğerlerinden bir farkının olmadığını başta kendileri olmak üzere Aydın halkını kandırdığını ileri süren hak sahipleri çeyrek asırdan bu yana devam eden sorunun peşini bırakmayacaklarını belirttiler. Öte yandan kimseyi muhatap kabul etmediği belirtilen Yavuzlar İnşaat'ın da birşey sormak veya öğrenmek isteyenleri internet sitelerine yönlendirdikleri belirtildi.

Ev hayalleri suya düştü

Birikimlerini ortaya koyarak kooperatife giren ve 23 yıldır ev sahibi olmanın özlemi ile bekleyen mağdurların birçoğu ise vefat etti. Vefat eden hak sahiplerinin de haklarını aradıkları AYKONUT Yapı Kooperatifi'nde beklenen mutlu son bir türlü gelmek bilmedi. Kongre sonunda bir önceki yönetim güven tazelerken, AYKONUT Yapı Kooperatifi Mağdur Mal Sahipleri Dayanışma Derneği Başkanı Meral Uğur yaptığı açıklamada, "Yavuzlar İnşaat firmasının bizim inşaatları teslim edeceğine dair bu güne kadar herhangi bir şekilde resmi yazılı bir açıklaması olmadı. Sadece ‘yapacağız' diyorlar. Ege'nin en büyük projesi olarak sundukları ‘Mylife City' ismini verdikleri proje üzerinden satışlar gerçekleştiriyorlar. Bizlere gelince de hep bir belirsizlik söz konusu oluyor. Bizler de büyük bir umutla bekliyoruz. Bazı arkadaşlarımız ile hakkımızı armanın uğruna başkalarına da emsal teşkil etmesi açısından davalar açtık. Fakat onların inşaat yapmalarına hiçbir engel yok. Bir an önce mağduriyetimizin giderilip, inşaatın tamamlanıp evlerimize kavuşmanın arzusu içerisindeyiz.” dedi.