Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlığın en kolay çözüm yolu arabuluculuk

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Avukat Uzman Arabulucu Ege Demiralp, mülk sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıklarda hukuken izlenmesi gereken yol ve çözüm önerilerini anlattı. Adalet Bakanlığının iki taraf arasında çıkan uyuşmazlıkların mahkemeye taşınmadan önce arabuluculuk yöntemiyle çözülme şartını getirdiğini belirten Demiralp, "Kiracı ve kiralayan arasında meydana gelen çatışmaları çözmenin en kolay şekli arabulucuya başvurmak" dedi.

Türkiye'nin turistik ilçesi Kuşadası'nda yaz sezonun başlamasıyla birlikte eşyalı olarak kiraya verilen evlere olan talep arttı. Bu durum, ilçedeki bazı bölgelerde kiraların fahiş oranda yükselmesine neden oldu. Kira bedellerinin aşırı artması ise ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirdi. Kuşadası'nda ev tutan bazı kiracılar, mahkemenin verdiği tahliye kararı sonrası daireyi boşaltırken içindeki eşyalara zarar verdi. Avukat Uzman Arabulucu Ege Demiralp, mülk sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıklarda, hukuken izlenmesi gereken yol ve çözüm önerilerini anlattı.

Adalet Bakanlığının mülk sahibi ile kiralayan arasında çıkan uyuşmazlıkların mahkemeye taşınmadan önce arabuluculuk yöntemiyle çözülme şartını getirdiğini belirten Ege Demiralp, "İki taraf sözleşme imzalarken bir uzmana başvururlarsa hakları korunmuş olacaktır. Çatışma çıkması halinde ise arabulucuya giderlerse kiracı ve kiralayan arasındaki ilişki ve haklarının korunması daha kolay olacaktır. Arabuluculuk yöntemi günümüzde bu tür davaların çözülmesinde en kısa yoldur" dedi.

Eşyalı olarak kiraya verilen evlerde, kiracının mala zarar vermesi durumunda ev sahibinin maddi tazminat alma hakkının bulunduğunu ifade eden Demiralp, "Türk Ceza Kanunu'nun 151 ve 152'nci maddeleri bu konuyu düzenlemiştir. Mülk sahibinin tazminat hakkı saklıdır. Böyle bir durum yaşanması halinde kiralayan şikayette bulunabilir" diye konuştu.

Kira sözleşmesinin bitmesinin kiracıyı taşınmazdan çıkarmak için geçerli bir sebep olmadığına dikkat çeken Avukat Uzman Arabulucu Ege Demiralp, "Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde kiralayanın kiracıyı taşınmazdan çıkarmak için kanunen haklı bir nedeninin olması gerekiyor. Belirli süreli kira sözleşmelerinde ise kiralayanın kiracıyı taşınmazdan çıkarmak için en az 3 ay önceden yazılı bildirimde bulunması gerekiyor. Taşınmazın el değiştirmesi halinde yeni ev sahibi de kiracıya karşı mevcut sözleşmeyle bağlıdır" dedi.

Günümüzde fahiş kira artışının en büyük sorunlardan biri olduğunu aktaran Demiralp, "Çok yakın zamanda bu konuyla alakalı kanuni bir düzenleme gelecek. Şu an mülk sahibi, kirasında en fazla yüzde 25 artış sağlayabilir. Bunun dışında da kira tespit davası açabilir" şeklinde konuştu.