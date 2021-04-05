“Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi 10 gün içinde yeniden ziyarete açılacak

Ziyaret yasağının pandemi tedbirleri kapsamında toplum sağlığını korumak amacıyla geçici bir süre için alındığına dikkat çekilen açıklamada “Merkezimizde uygulanan rutin tedavi, aşılama, kısırlaştırma, bakım ve rehabilitasyon işlemleri aksamadan devam etmektedir. Karantina süresinin sona ermesinin ardından Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezimiz yeniden ziyarete açılacaktır” denildi.

Kuşadası Belediyesi tarafından 10 günlüğüne ziyaretçi girişine kapatılan Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“Bildiğiniz üzere can dostlarımızı en iyi koşullarda misafir etmeyi sürdürdüğümüz Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezimiz haftanın 7 günü 11.00-16.00 saatleri arasında hayvan severlerimizin ziyaretine açıktır. Öte yandan sahip olduğumuz şeffaf yönetim anlayışı gereğince Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimiz, Belediyemizin internet sitesi üzerinden 7 gün 24 saat canlı olarak izlenebilmektedir. Geçtiğimiz hafta bir personelimizin Covid 19 testinin pozitif çıkmasının ardından temaslı 4 personelimizin evlerinde karantinaya alınmalarını sağlayarak merkezimizi geçici süreyle ziyaretçi girişine kapatmak durumunda kaldık. İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinde çalışanlarımızın ve hemşehrilerimizin sağlığını korumak amacıyla almış olduğumuz bu kararın anlayışla karşılanacağından şüphemiz bulunmamaktadır. Merkezimizde uygulanan rutin tedavi, aşılama, kısırlaştırma, bakım ve rehabilitasyon işlemleri aksamadan devam etmektedir. Arzu eden hemşehrilerimiz Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizi internet sitemiz aracılığıyla canlı olarak izlemeye devam edebilir. 10 günlük karantina süresinin sona ermesinin ardından Merkezimiz yeniden hayvan severlerimizin ve evcil hayvan sahiplenmek isteyen hemşehrilerimizin ziyaretine açılacaktır" denildi.