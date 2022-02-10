Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikasyon Programı'nın 5'incisi sonlandırıldı

Atatürk Devlet Hastanesi'nde 5'incisi gerçekleştirilen 'Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikasyon Programı'na katılan kursiyerlere katılım sertifikaları takdim edildi.

Evde sağlık hizmetleri hemşireliği sertifika programı kapsamında eğitim alan hemşireler, evde bakım gereksinimi olan hastayı ailesi ve çevresi ile birlikte bir bütün olarak değerlendirerek ona ihtiyacı olan tedavi, bakım ve rehabilitasyonun ev ortamında başlatılmasını, sürdürülmesini, takibini sağlama ile bunun için gerekli sosyal ve psikolojik destek hizmetlerini koordine etmek için çeşitliği eğitimlerden geçiyorlar. Bu kapsamda Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde 5'incisi düzenlenen 'Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikasyon Programı' sonlandırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonunda, Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Niyazi Kocakaplan, başhekim yardımcıları, sağlık hizmetleri müdürü, eğitmenler, kursiyerler ve davetlilerin katılımıyla kapanış ve sertifika töreni gerçekleşti. Her biri alanlarında uzman eğitmenlere desteklerinden dolayı teşekkür belgeleri takdim edilirken, kursiyerlere de katılım belgeleri verildi. Törenin ardından kursiyerlerle birlikte pasta kesimi gerçekleştirildi. Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Niyazi Kocakaplan programa katılan tüm hemşireleri tek tek tebrik ederek çalışma hayatlarında başarılar diledi.