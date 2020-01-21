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Evde uyuşturucu ile yakalandılar

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, kaldıkları eve polisin düzenlediği operasyonda bir miktar esrar ve uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirilen A.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kaldıkları eve polisin düzenlediği operasyonda bir miktar esrar ve uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirilen A.S. ile bayan şahıslar H.D. ve H.T gözaltına alındı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışması ile Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde satıldığı bilgisine ulaştı. Polis, evi ve şüpheliler A.S, H.D ve H.T'yi bir süre teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından dün eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 7 gram esrar ile 24.30 gram metamfetamin ele geçirildi. H.T.'nin emniyette yapılan sorgusunda ise tutuklu ve hükümlüyü bildirmeme suçundan hakkında 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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