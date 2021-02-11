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Evden saz çalan hırsız yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde bir eve giren hırsız evdeki elektronik eşyalarla birlikte sazı da çalarak ortadan kayboldu.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir eve giren hırsız evdeki elektronik eşyalarla birlikte sazı da çalarak ortadan kayboldu. Hırsız emniyet güçlerince kısa sürede yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Didim'de kilitli bir eve giren hırsız evdeki bir adet diz üstü bilgisayar ve TV ile evde bulunan sazı alarak ortadan kayboldu. Evin penceresinin kırık olduğunu gören komşuları durumu polise bildirdi. Emniyet güçleri çevredeki yaptıkları imcelemeler ve güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak olayın şüphelisi R.E.S'yi kısa sürede yakaladı. Faille birlikte çalınan malzemelerde ele geçirilirken şüpheli R.E.S emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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