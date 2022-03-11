Evinde ve aracında uyuşturucu bulunduran şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Didim'de emniyet güçleri Yeni Mahalledeki bir evde ve araçta yaptıkları aramada “5.81 gram metamfatamin maddesi, 0.81 gram esrar maddesi, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan rulo halinde alüminyum folyo ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Olayla ilgili olarak göz altına alınan şüpheli S.P. “Uyuşturucu madde ticareti” suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.