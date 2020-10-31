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Evlerine giremeyen vatandaşların yardımına Büyükşehir koştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşların yardımına koştu.


Dün saat 14.51'de Ege Denizi'nde meydana gelen ve Aydın'da da şiddetli bir şekilde hissedilen deprem sonrası Büyükşehir ekipleri teyakkuza geçti. Büyükşehir ekipleri İzmir'deki depremzedelerin yardımına koşarken, Aydın'da depremden etkilenen ilçelere de yardım ulaştırmaya devam ediyor. Söke ve Kuşadası ilçesinde evleri hasar gören ve deprem korkusu ile evlerine giremeyen vatandaşların yardımına Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri koştu. Ekipler bölgedeki vatandaşlara maske, dezenfektan ve kumanya dağıttı.


Depremden etkilenen vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yardımlarından dolayı Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

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