Evlerine zorla girilmek istenen mülk sahipleri isyan etti

Aydın'da 1997 yılında dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla dönemin Aydın Belediye Başkanı Hüseyin Aksu öncülüğünde kurulan ve yaklaşık 5 yıl önce de Yavuzlar İnşaat Firması tarafından devir alınan kooperatif, gerginliklerin adresi haline geldi. Öğlen saatlerinde, Yavuzlar İnşaat Firması yetkilileri Aykonut arazisi üzerinde bulunan Gökağaç Ailesi'nin ikametlerine girmek isteyince gerginlik yaşandı. Polis, Yavuzlar İnşaat'ın evlere girmesi için ellerinde herhangi bir yetki belgesi olmadığı için evlerden rıza dışı karot alınmasına müsaade etmedi.

Kendi mallarında yabancı muamelesi gördüklerini belirten ev sahipleri Aykonut'tan sonra Yavuzlar Firması'nın da kendilerini mağdur ettiğini ileri sürerek 25 yıldır ev bekleyen herkesin hüsran olduğunu ileri sürdüler. Şimdi de kooperatifi devralan Yavuzlar firmasının kendilerini çeşitli yollarla oturdukları evlerden çıkarmak istediğini ileri süren Gökağaç Ailesi, firmanın kendilerini gariban diye kendi topraklarındaki evlerinde oturmasına yakıştıramadıklarını iddia ettiler.

Anlaşmayı Aykonut'un yaptığını ve hatayı yapanın mülk sahiplerinin hatasının kendilerini bağlamadığını belirten Firma Yetkilisi Tevfik Yavuz, ailelerin direnmesinin sadece zaman kaybı olduğunu artık Aykonut'un değil kendilerinin söz sahibi olduğunu belirtti. Ev sahipleri ile Yavuzlar İnşaat Firması'nın yetkilisi Tevfik Yavuz arasında zaman zaman sert tartışmalar yaşanırken, ev sahipleri firma yetkililerinin hanelerine girmesine izin vermedi.

Olaydan sonra açıklama yapan Ali Gökağaç, dar gelirli olduklarını ve evlerinden çıkmaları halinde kira ödeyebilecek durumları olmadığını belirterek, "Burada insanlar 25 yıldır ev sahibi olma hayali kuruyor. Bir çok kişi evine kavuşamadan zor şartlar altında ölüp gitti. Şimdi sıra bize geldi. Biz direniyoruz. Mahkemeye başvurduk. Mahkeme devam etmesine rağmen şimdi çeşitli bahanelerle oturduğumuz evlere çürük raporu aldırıp evlerimizi yıkıp bizi sokağa atmak istiyorlar. Bize yer gösterin diyoruz. Kimseden ses çıkmıyor. Güvence istiyoruz o da yok. Şimdi evimizi yıkıp bizi sokağa atacaklar. Kira ödeyecek durumumuz yok. Biz evimizden, kendi topraklarımızdan atılırsak nasıl yaşayacağız" diyerek yetkililerin mağduriyetlerini gidermesini istediler.